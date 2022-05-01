Кидалася грошима й кричала про "самі себе бомбите": у Латвії росіянка накинулася на українку

У Латвії росіянка накинулася на українку з дитиною. Жінка кричала, що нібито Україна "сама себе бомбить" та кидалася в українців грошима.

Після того, як росіянка буквально влаштувала істерику на вулиці, українка почала знімати її на телефон. Після цього росіянка кричала, щоб та її не знімала.

Цікаво У Швеції літня росіянка накинулася на українку: розірвала прапор й кричала, що "дасть по морді"

Жінка підійшла до українки на вулиці

Росіянка підійшла до українки та її дитини та поцікавилася, звідки ті родом. У відповідь українка сказала, що приїхала з України.

Після цього росіянка дістала свій гаманець. Українка, думаючи що та хоче дати їй грошей, поспішила відмовляти її, кажучи, що у допомозі немає потреби, бо грошей вистачає. Однак росіянка дістала гривні, які за її словами хтось залишив у якомусь візку і кинула в українку. У росіянки почалася істерика.

Після цього українка почала знімати її на камеру телефона, а літня росіянка через це ще більше обурювалася. Жінка хапала дитину і кричала, що "Україна сама себе бомбить". Українці з дитиною буквально довелося втікати від росіянки.

Будьте обережні, в країнах по типу Латвії, таких тьоть неадекватних багато,

– так українка підписала відео.

Українка, опублікувавши своє відео, зазначила, що росіянка з Латвії не далеко втекла від тої, що розкидувала українську символіку в Стокгольмі.

У Латвії росіянка накинулася на українку з дитиною: обурливе відео з інстаграму yours_stock

Схожий інцидент у Швеції

Українка, на яку напала росіянка у Латвії, опублікувала в дописі відео з подібним скандалом у Швеції. Там росіянка знімала українські прапори, а на питання навіщо вона чіпає українську символіку, вона казала, що це нібито "фашистська". Всіх українців вона обзивала "тухлими, брудними фашистами" та не змогла адекватно відповісти на питання, для чого шматувала прапор.

Росіянка всіляко ображала українку. Казала, що нібито та неохайна, "не знає своєї історії" та "працює повією". Натомість сама вихвалялася своїм дорогим одягом. На питання українка, чому ж та не хоче повернутися до Росії, росіянка відповісти не змогла, а лише продовжила ображати дівчину. ба більше, навіть погрожувала їй, що "дасть по морді".

Небайдужі українці у Швеції швидко встановили особу росіянки – її звати Євгенія Денисова. Вона працювала у шведській компанії з підбору персоналу Lernia, допоки не вирішила паплюжити українську символіку. Після цього її звільнили.

Посольство України у Швеції звернулося до шведських правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку діям росіянки Денисової та вжити відповідних заходів, оскільки росіянка повинна понести відповідальність за скоєне.

Українка, на яку накинулася жінка в Латвії порівняла ситуацію, в якій опинилася з тим, що трапилося у Стокгольмі. Жінка зазначила, що на відміну від інциденту у Швеції, вона до росіянки не підходила.

Більше тут – росіянка накинулася на українку в Швеції: дивіться відео