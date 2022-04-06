Кидайте зброю, залишайте поле бою, – Мішель пообіцяв надати притулок російським солдатам
Джерело:твіттер Шарля Мішеля
З’явилася ймовірність, що Європейський Союз надаватиме притулок російським солдатам. Їм потрібно скласти зброю та покинути поля бою, на яких вони вбивають українців.
Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.
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Мішель пообіцяв притулок російським солдатам, які кинуть зброю й відступлять
Він звернувся до російських солдатів з посланням з трибуни Європейського парламенту.
Якщо ви не хочете бути частиною вбивств ваших українських братів і сестер, якщо ви не хочете бути злочинцями, киньте вашу зброю, припиніть битися, залиште поле бою,
– заявив Мішель.
Президент Євроради також додав, що ЄС має подумати над ідеєю про надання притулку російським солдатам, які не підкоряться наказам й покинуть поля битв.
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