Російські командири кидають своїх підлеглих у "яму" за найменші провини, – ЦНС

Російське військове командування не надто переймається долями своїх підлеглих. За найменші провини окупантів садять у "яму" та морять голодом.

Такі підходи до "формування та виховання бойового духу" збройних сил росіяни застосовують зокрема на тимчасово окупованій Донеччині.

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Як росіяни карають своїх підлеглих

За даними Центру національного спротиву, у Донецькій "ямі" зараз перебуває понад 120 російських військових, які певним чином не догодили своїм командирам.

За найменшу провину тут садять за грати, не дають їжі та води, аби "вояка" у спеціальній атмосферу переосмислив своє призначення,

– йдеться у повідомленні.

Ті окупанти, які потрапляють у такий "виправний заклад” потенційно стають штурмовиками і найближчим часом виконують задачі у складі так званих "м’ясних загонів".

І щодо тривалості життя завербованих російських військових. До прикладу, бажаючі повоювати проти України, котрі потрапляють на фронт через підписання контракту із міністерством нападу Росії у тюрмі, живуть не більше восьми місяців,

– наголошують у Центрі національного спротиву.

У ЦНС закликали усіх мешканців тимчасово окупованих територій уникати ризику бути мобілізованим до окупаційної армії, а якщо таке вже трапилося – слідувати інструкції.