Кидають їх в пекло, – голова Луганської ОВА про примусову мобілізацію на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські загарбники примусово мобілізують чоловіків віком від 18 до 65 років. Фактично орки змушують українців воювати проти України.

Окупантам абсолютно байдуже на те, що в людей, яких вони намагаються залучити до війни, немає бойового досвіду та вміння володіти зброєю. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Сергій Гайдай наголосив, що окупантам байдуже на людей, тому вони відправляють чоловіків без досвіду в перші ряди, через що ті гинуть десятками.

У нас є інформація про те, що чоловіків від 18 до 65 років примусово мобілізують в армію орків і кидають їх просто в пекло. Людей неосвідчених у військовій справі, які не знають, як поводитися зі зброєю, кидають у перші хвилі наступу, вони десятками гинуть. Але плювати на це хотіли орки, для них це – не люди, це – розхідний матеріал,

– заявив Гайдай.

Голова Луганської ОВА підкреслив, що часто в людей немає вибору: або мобілізація, або розстріл. Тому він дав пораду тим, кого орки намагаються кинути воювати – за першої нагоди здатися в полон Збройним Силам України, тільки так вони зможуть залишитися живими.

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