Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
Журналісти 24 каналу зібрали 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Путін підставив себе, вимагаючи звільнення Цемаха, чиїми креатурами є нові урядовці та російські сліди в Берліні.
1. Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
Нинішній Кабінет міністрів – мабуть, найцікавіший по персоналіям за всю історію України. Але цікаво також, чиїми креатурами є нові урядовці…
Читайте більше про роботу нового Кабінету міністірів
2. Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе
Минулої п'ятниці, в самісінькому центрі Берліна, сталося вбивство. Кілер застрелив із пістолета колишнього "польового командира" чеченських повстанців, громадянина Грузії.
Що пише про вбивство в Берліні закордонне видання Bild – читайте тут.
3. Згорів сарай, гори і хата: як палає будинок голови "МВС ДНР" – яскраве відео
Просто посеред тимчасово окупованої Ясинуватої згорів будинок "голови "МВС" так званої "ДНР" Олексія Дикого.
Більше матеріалів про окуповані території – тут
4. Для Кремля включают "план "Б"
Москва не освободила украинских моряков до 2 сентября, чем вынуждает Антикремлевскую коалицию начать переход к "плану "Б".
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5. Цемах на свободе: что это значит для Путина, Украины и дела MH17
Зеленский пошел на явную уступку российскому президенту, но не стоит его за это судить. Освобождение Владимира Цемаха говорит о том, что шантаж Путина удался. Именно поэтому он в последний момент затормозил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.
Что известно о боевике Цемахе – читайте здесь
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