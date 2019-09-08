Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня

Журналісти 24 каналу зібрали 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Путін підставив себе, вимагаючи звільнення Цемаха, чиїми креатурами є нові урядовці та російські сліди в Берліні.

1. Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду







Нинішній Кабінет міністрів – мабуть, найцікавіший по персоналіям за всю історію України. Але цікаво також, чиїми креатурами є нові урядовці…



Читайте більше про роботу нового Кабінету міністірів

2. Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе







Минулої п'ятниці, в самісінькому центрі Берліна, сталося вбивство. Кілер застрелив із пістолета колишнього "польового командира" чеченських повстанців, громадянина Грузії.



Що пише про вбивство в Берліні закордонне видання Bild – читайте тут.

3. Згорів сарай, гори і хата: як палає будинок голови "МВС ДНР" – яскраве відео







Просто посеред тимчасово окупованої Ясинуватої згорів будинок "голови "МВС" так званої "ДНР" Олексія Дикого.



Більше матеріалів про окуповані території – тут

4. Для Кремля включают "план "Б"







Москва не освободила украинских моряков до 2 сентября, чем вынуждает Антикремлевскую коалицию начать переход к "плану "Б".



Последние новости по обмену пленными

5. Цемах на свободе: что это значит для Путина, Украины и дела MH17







Зеленский пошел на явную уступку российскому президенту, но не стоит его за это судить. Освобождение Владимира Цемаха говорит о том, что шантаж Путина удался. Именно поэтому он в последний момент затормозил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.



Что известно о боевике Цемахе – читайте здесь

Важливо: Вілкулу і Колєснікову оголосили про підозри у злочинах