Путін відправив кілера до Берліна? – Bild

Замовне вбивство у Німеччині, скоріше за все, сплановане і реалізоване Росією.

"Те, що сталося звучить як трилер про спецслужби: 23 серпня, чоловік на велосипеді під'їхав до перехожого в парку Малий Тиргартен у Берліні – й убив його трьома пострілами, два з яких зробив у голову. Генпрокуратура впевнена, що йдеться про замовне вбивство. Але хто був замовником?" – ставить питання німецький таблоїд Bild.

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Як пише видання Der Spiegel, явний мотив міг бути як у російської служби внутрішньої розвідки, так і в чеченського диктатора Рамзана Кадирова. Згідно з розслідуванням, проведеним Der Spiegel, Bellingcat та The Insider, ймовірний убивця Зелімхана Хангошвіли з підробним паспортом прибув спочатку до Франції, а потім до Німеччини, – передає видання.



Зелімхан Хангошвіл /Фото з відкритих джерел

Відповідно до паспорта, ймовірного вбивцю звуть Вадим Андрійович Соколов.

"Як було підтвердждено Bild, такої людини з місцем проживання у Санкт-Петербурзі не існує. Відомство, яке видало паспорт, також оформювало підробні паспорти для інших агентів ГРУ, які використовували їх, зокрема, для того, щоб здійснити в 2018 році замах у Великобританії", – йдеться в статті.

Співробітники західних спецслужб, з якими поговорив Bild, припускають, що вбивство було підготовлене "російськими силами у Берліні", пов'язаними з російським посольством.

Кілер, очевидно, прибув лише для того, щоб особисто здійснити злочин,

– кажуть вони.

Костянтин фон Нотц, експерт з внутрішніх справ і заступник голови Парламентського комітету з контролю за діяльністю спецслужб, заявив у розмові з Bild: "Остання інформація викликає значні питання. Парламентський комітет з контролю за діяльністю спецслужб має зібратися якомога швидше і вимагати від уряду роз'яснень та інформації з цього інциденту".

Деякі дані вказують на те, що йдеться про злочинця, пов'язаного з російськими спецслужбами. Якщо це підтвердиться, постане питання про те, хто є ляльководом у Москві,

– сказав у розмові з виданням Патрик Зенсбург, член Парламентського комітету з контролю за діяльністю спецслужб.

Більше того, Зенсбург заявив, що ймовірний убивця може бути пов'язаний з російською групою найманців "ПВК Вагнера".

"Після справи Скрипаля в органах безпеки тепер знову говорять про групу "Вагнера". Чи пов'язаний з нею злочинець і якою мірою, досі незрозуміло. Але очевидно, що німецькі спецслужби мають бути більш ніж пильними щодо того, чим займаються інші держави у Німеччині", – резюмує Bild.

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