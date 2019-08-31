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      Вбивство на замовлення Росії – це "Холодна війна: перезавантаження", – Der Tagesspiegel

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      Німецькі слідчі обшуковують місце, де був застрелений Зелімхан Хангошвілі
      Німецькі слідчі обшуковують місце, де був застрелений Зелімхан Хангошвілі / Фото з відкритих джерел

      Скандальне вбивство колишнього чеченського бійця у Берліні може спричинити грандіозний міжнародний скандал.

      "За вбивством Зелімхана Х. у Берліні, ймовірно, стоїть Москва. Німеччині варто вимагати у Росії пояснень", – вважає журналіст німецького видання Der Tagesspiegel Франк Янсен.

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      "Цей випадок нагадує перезавантаження холодної війни: російський кілер у перуці серед білого дня під'їжджає на велосипеді до своєї жертви в берлінському районі Моабіті, стріляє чоловікові в голову з маленького пістолета, який можна легко сховати, їде далі та викидає зброю та перуку в річці Шпреє. Цей випадок, мабуть, є одним з найбільш політично резонансних злочинів десятиліття", – зазначає автор статті.

      "Як імовірний сценарій німецькі відомства називають убивство на замовлення російської спецслужби або – оскільки жертва Зелімхан Х. виступав за свободу Чечні – на замовлення Рамзана Кадирова, деспота неспокійної російської автономної республіки. Політичне керівництво Німеччини має натиснути на Москву, щоб вона брала участь у розслідуванні, – вважає Янсен. – Якщо президент Росії Володимир Путін прикинеться глухим, доцільною буде погроза введення нових санкцій. Авторитарні режими часто розуміють тільки одну мову".

      Інцидент, продовжує Янсен, дуже нагадує замах, здійснений російським ГРУ на колишнього офіцера спецслужб Сергія Скрипаля в британському Солсбері. Також ймовірні агенти ФСБ ще у 2006 році отруїли в Лондоні свого колишнього колегу Олександра Литвиненка високотоксичним полонієм.

      Про те, що режим Путіна має потужну злочинну енергію, свідчать не тільки замахи в Англії, але й жорстокі військові дії в Сирії, анексія Криму, вторгнення на схід України, кібератаки на об'єкти в інших країнах, у тому числі на Бундестаг. Важко уявити, що вбивство Зелімхана Х. не стоїть у цьому ж ряду,
      – йдеться в статті.

      "Звичайно, і в цьому випадку діє презумпція невинуватості. Нічого ще не доведено. Арештований Вадим С., підозрюваний у здійсненні вбивства, мовчить. Але те, що він приїхав до Берліна, аби вбити Зелімхана Х. через особисті причини, вкрай не схоже на правду", – пише Der Tagesspiegel.

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації Вбивство Чечня
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