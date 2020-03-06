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      Кілера ФСБ, який вбив учасника АТО Мамчура засудили до 12 років в'язниці: деталі

      - Читать новость на русском
      Олег Смородінов на суді / inforesist.org

      Рівненський міський суд засудив до 12 років позбавлення волі агента ФСБ Росії Олега Смородінова. Його звинувачують у вбивстві українського військового, начальника інженерно-технічного відділу міської СІЗО Івана Мамчура у 2016 році.

      Суд встановив, що раніше двічі судимий громадянин України Смородінов у січні-лютому 2016 року був завербований співробітниками ФСБ у Москві. Про це повідомляє журналіст Петро Шуклінов на своїй фейсбук-сторінці із посиланням на рішення суду.

      Актуально Російські спецслужби вербують злочинців для замовних вбивств за кордоном, – розслідування

      За інформацєю журналіста, Смородінов не розкаявся у злочині. Він задоволений рішенням суду і чекатиме нового обміну полоненими між Росією та Україною. 

      Обставини вбивства Івана Мамчура: основне

      • 37-річний майор Іван Мамчур працював начальником інженерно-технічного відділу слідчого ізолятора. Він був застрелений 16 вересня 2016 року у під'їзді багатоповерхівки, де проживав. На момент вбивства Мамчур перебував у відпустці.
      • З вересня 2016 року етнічний росіянин Смородінов перебував у Рівному і стежив за Мамчуром.
      • Український військовий був обраний ним у якості жертви, бо окрім участі в АТО, він у 2008 році як військовий фахівець допомагав Грузії у війні проти Росії.
      • Після відмови військового працювати на російські спецслужби Смородінов застрелив його з пістолета у під'їзді будинку. За злочин кілер отримав близько 5 тисяч доларів і 300 тисяч рублів.
      • Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що підозрюваних у вбивстві вирахували за допомогою ДНК-аналізу.
      • Кілер був затриманий 17 листопада 2016 року, коли спробував перетнути кордон з Росію з території Харківської області.
      • На суді Смородінов визнав свою провину і повідомив, що його завербували у Москві знайомі співробітники ФСБ і ГРУ. Вони обіцяли влаштувати його на роботу у "поліцію" анексованого Криму. ФСБшники також дали йому список українських військових, яких він мав би ліквідувати.

      Що відомо про кілера СмородіноваСмородінов – етнічний росіянин, який переїхав в Україну у підлітковому віці. Воював у складі терористичних військ РФ на Донбасі, отримав поранення і поїхав в Москву. Там був завербований ветераном спецназу ФСБ Максимом Живило.

      Він намагався вступити у групу російських найманців ПВК Вагнера і воювати у Сирії. Згодом Смородінова відправили в Україну вже у статусі найманого вбивці ФСБ.

      Зізнання кілера Смородінова у вбивстві Мамчура: дивіться відео

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини України Проросійські бойовики АТО Рішення суду Рівне ФСБ Вбивство
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