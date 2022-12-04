Перемовини після війни невідворотні: експерт пояснив, коли це станеться

Президент США Джо Байден заявив, що переговори України та Росії можливі, якщо Кремль виведе всі свої війська. Проте у Китаї наполягають, що саме діалогом можна припинити війну.

Всі війни закінчуються переговорами, але жодна війна не закінчується через них. Про це для 24 каналу сказав Ярослав Божко – голова Центру політичних студій "Доктрина".

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"Очевидно, етап переговорів наступить, коли одна зі сторін (це буде Росія) остаточно вичерпає всі свої військові спроможності, які можуть перед нею ставити питання про можливе продовження війни", – зазначив Божко.

Лише на умовах України

За словами Божка, переговори будуть наступним етапом після поразки росіян. Вони мають усвідомити, що не можуть змінювати ситуацію військовим шляхом.

Думаю, що Україна чітко окреслила умови, за яких переговори можливі. Це озвучив президент Зеленський на саміті G20, – зазначив експерт.

Він пояснив, що мовиться про виведення російських військ, видачу Україні військових злочинців тощо. Божко наголосив – Україна не планує відмовлятися від Криму, Донеччини та Луганщини й жодного населеного пункту, який належить їй, згідно з міжнародним правом.

"Росія не готова цю позицію прийняти. Це означає, що війни продовжуватиметься, поки окупанти не погодяться з планом України. Інші альтернативи будуть для Росії ще гіршими", – вважає експерт.

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Китай шукає найпрагматичнішу позицію

Як зазначив Божко, позиція Китаю щодо перемовин означає, що він не має очевидної політики щодо негайного припинення війни. Пекін не вчиняє жорсткий тиск на Кремль і не готовий вступати у жорстку конфронтацію з усім світом.

Пекін готовий допомагати Росії обходити санкції, де це вигідно для самого Китаю. Проте не хочуть нести спільну відповідальність за збройну агресію Росії перед міжнародною спільнотою. Розмежовує для себе військові кроки, але політичні й економічні кроки Росії Китай реалізує, – розповів Божко.

За його словами, підтримка Росії для Китаю вигідна з точки зору протистояння зі США. Божко зазначив, що Китай не міг повністю прийняти позицію Заходу, бо опонентом для нього є США.

"Перед політичним керівництвом Китаю стоїть завдання, як для російсько-української війни знайти найбільш прагматичний сценарій реагування. Тобто не розривати зв'язки з Росією і не наразитися на ще більші санкції від світу. Китай залежить від економіки США. Ніякі відносини з Росією не можуть цього компенсувати", – додав Божко.