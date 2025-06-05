Росія випробовує свої безпілотники, запускаючи їх по Казахстану, – Міноборони країни

У лютому – березні на заході Казахстану впали декілька російських безпілотників. Більшість із них прилетіла з випробувального полігону у Росії.

Перший заступник міністра оборони Султан Камалетдінов зауважив, що, ймовірно, так Росія тестує свої військові дрони в Казахстані. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання "Курсив" та Kazinform.

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Міноборони Казахстану впевнене, що БпЛА запускає Росія

Камалетдінов розповів, що понад 90% БпЛА, які знайшли на території Казахстану, а саме у Західноказахстанській області, перебувають у межах випробувального полігону 926 головного льотно-випробувального центру Росії.

Там росіяни тестують авіаційну техніку та зброю перед взяттям на озброєння.

Вони мають місце, це їхній полігон. Повітряний простір над полігоном використовується випробувальним центром,

– пояснив заступник міністра оборони країни.

Фрагменти БпЛА знаходили далеко від населених пунктів. Вони схожі на французький БпЛА Crecerelle, російський "Орлан-10", "Герань-2".

"Герань-2" у Казахстані: дивіться відео

Камалетдінов прямо наголосив, що безпілотники запускала саме Росія.

До слова, українська розвідка повідомляє, що росіяни планують виготовити 2 мільйони FPV-дронів у 2025 році з допомогою Китаю.