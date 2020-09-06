На озері Тревіс у американському штаті Техас затонули кілька катерів. Сталося це 5 вересня під час човнового параду на підтримку президента США Дональда Трампа.

Інцидент на параді на підтримку Трампа в США: деталі

Про те, що сталося на озері Тревіс, повідомив у твіттері офіс місцевого шерифа. За словами правоохоронців, вони отримали багато дзвінків з проханням про допомогу від катерів, що зазнавали лиха. Зокрема, кілька суден затонули.

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В офісі шерифа зауважили, інцидент трапився через те, що човни почали рухатися одночасно, тому на озері утворилася сильна хвиля та це призвело до лиха.

Човни затонули під час параду на пітримку Трампа в США: відео

Видання The New York Times з посиланням на місцеву владу пише, що затонули щонайменше чотири катери. А інші човни врізалися в каміння. На щастя, ніхто не постраждав. Щоправда, рятувальникам довелося людей витягати з води.

Журналісти додають, що човновий парад організували через фейсбук. У групі заходу в соціальній мережі вказано, що його мали намір відвідати 2,6 тисяч осіб. До участі в параді запрошували "човни всіх форм і розмірів". Зрештою до заходу залучили кілька сотень суден.

Де розташовується озеро Тревіс у США / Карта

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