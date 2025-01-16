16 січня 2025, 09:29
Російські безпілотники влучили у фермерське господарство на Чернігівщині
У ніч на 16 січня Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. У Чернігівській області є влучання у фермерське господарство.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Які наслідки атаки на Чернігівщину
Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Також внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.