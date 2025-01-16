Російські безпілотники влучили у фермерське господарство на Чернігівщині

У ніч на 16 січня Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. У Чернігівській області є влучання у фермерське господарство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Дивіться також Полтавщину атакували БпЛА: пошкоджено енергетичну інфраструктуру Які наслідки атаки на Чернігівщину Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Також внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.