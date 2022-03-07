Кілька тисяч людей у Токмаку вийшли на мітинг проти російських окупантів

У Токмаку на Запоріжжі також відбувається масовий мітинг проти російських окупантів. На площу вийшло декілька тисяч людей.

Стрім із Токмака вів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Місто Токмак розташоване на північний схід від Мелітополя.

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Люди скандують: "Русскій воєнний корабль – іді на***!", "Їдьте додому живими", "Додому!", "Токмак – це Україна!".

У Токмаку масовий мітинг проти окупантів: відео

Зазначимо, у південних містах України люди виходять на численні мітинги проти російської окупації попри загрозу життю: мітинги проходять у Херсоні, Новій Каховці, Каховці, Таврійську, Генічеську, Чаплинці, Новоолексіївці, Каланчаку, Мелітополі.

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