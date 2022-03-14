Кількагодинні повітряні тривоги та авіаудари: як минула ніч в регіонах

У ніч на 14 березня у більшості регіонів України була оголошена повітряна тривога, яка тривала понад 5 годин. З головних подій: окупанти поцілили в багатоповерхівку на Оболоні в Києві та завдали авіаудару на Рівненщині, внаслідок чого, пошкодили місцеву телевізійну вежу.

Ворог також продовжує спроби наступу на півночі України – здійснив авіаудари на Чернігів. Розповідаємо, якою є ситуація в регіонах станом на 8.00.

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Київщина

Під час ночі по області лунали тривоги по області. Бої в Ірпені, Макарові. Зафіксовано пересування ворожої техніки населеними пунктами Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад.

Періодичні бої в селах цих громад. Евакуацію з області планують продовжити за можливості.

Чернігівська область

Тривали оборонні бої біля Чернігова. Вночі на Чернігів ворог здійснив 3 авіанальоти. Інформацію щодо руйнувань ще уточнюють.

Наразі більша частина міста без тепла, деякі мікрорайони вже 3 доби без світла, окремі приміські райони вже 5 і більше діб. Частина міста без води. Комунальні служби міста працюють щодо відновлення мереж, іноді під обстрілами росіян.

Сумщина

Ніч почалася з авіабомбардування Охтирки. Потрапляння у житлові будинки, подробиці уточнюють.

Кількагодинна повітряна тривога вночі.

На сьогодні йшли перемовини про зелені коридори, утім жоден з маршрутів евакуації не погодили.

Житомирщина

Повітряна тривога практично всю ніч. У село Ставище внаслідок ракетного удару зруйновано 7 будівель та пошкоджено 5 житлових будинків. 4 людини поранено, 14 евакуйовано з будинків, що були уражені.

Кіровоградська область

Практично всю ніч і до зараз повітряна тривога.

Дніпропетровщина

Кількагодинна тривога вночі

Харків

Харків — вночі продовжилися обстріли житлових районів, зокрема Салтівки, Нових Будинків. Кількість постраждалих ще не встановлена. По області велися активні бої в напрямку Ізюму. ЗСУ поступово витісняють окупанта.

Запорізька область

На Запорізькому напрямку на даний час ситуація без суттєвих змін. Ворог пробує закріпитись на рубежах тимчасово зайнятих територій, але реалізувати такі плани йому не дають військові та мешканці Запорізького краю.

Так, в одному з районів ведення бойових дій було виявлено мінометний розрахунок противника та скупчення техніки, по якій було завдано артилерійського удару – окрім ворожої техніки наші військові влучили у склад з боєкомплектом противника.

Рівненщина

Попадання в телевежу. Телебачення і радіо не працюють. Кількість постраждалих встановлюють.

Волинь

Ніч минула відносно спокійно

Вінниччина

Ніч минула відносно спокійна, були повітряні тривоги

Закарпаття

Триває повітряна тривога вже кілька годин

Хмельницька область

Вночі — кілька годин повітряні тривоги

Тернопіль

Вночі — повітряна тривога кілька годин

Черкаси

Триває повітряна тривога вже кілька годин

Львівщина

Вночі кілька годин повітряна тривога

Полтавщина

Триває повітряна тривога вже кілька годин

Чернівці

Вночі кілька годин повітряна тривога. Загалом спокійно

Івано-Франківськ

Кількагодинна тривога вночі

Луганщина

Сєвєродонецьк під постійними артобстрілами, за добу 18 влучень у житлові будинки. Гаряче в Рубіжному. Гуманітарним коридором вдалося евакуювати 1600 людей.

Донеччина

З опівночі — активізація авіації, спроба прориву у Мар'їнському районі.

У Краматорську від обстрілу згорів приватний будинок, є жертви. Росіяни гатили градами по Авдіївському коксохіму. У Волноваху русня увійшла. Маріуполь – без змін. Пекло.

Миколаївщина

Миколаїв — обстріли усю ніч. У місті Снігурівка у наслідок обстрілу зруйновано приватні житлові будинки. ДСНС області повідомило про загиблого. Кількість постраждалих встановлюється.

Херсонщина

Херсон: вночі та ввечері вибухи сильні та гради.

Одеса

Загалом спокійно. Кілька годин — повітряна тривога