Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі

На дорогах України поменшало блокпостів. Так, їхню кількість станом на 15 березня скоротили до 1,5 тисячі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. За його словами, деякі з дотепер встановлених блокпостів лише ускладнювали пересування, зокрема, гуманітарних вантажів.

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Що відбувається з блокпостами на дорогах України

Міністерство внутрішніх справ звітує, що наразі їм вдалось скоротити кількість блокпостів на дорогах України до 1,5 тисячі. При цьому забрали непотрібні контрольно-пропускні пункти, які не мали жодної користі, а лише перешкоджали руху цивільного та гуманітарного транспорту.

Монастирський зазначив, що умовно "авторизовані" блокпости внесуть у наказ головнокомандувача ЗСУ, перша редакція якого була видана ще минулого тижня. Наразі долучені до цієї роботи суб'єкти бачать оптимальну потребу у кількості до 800 блокпостів на основних шляхах та містах.

Всі вони мають бути обладнані відповідно до усіх правил формування блокпоста. Там має бути організована чітка робота, яку забезпечуватимуть представники Нацполіції спільно з Територіальною обороною і Нацгвардією,

– наголосив міністр внутрішніх справ.

До слова, Монастирський також додав, що формувати роботу на блокпостах і головувати будуть саме представники Нацполіції.

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