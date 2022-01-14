Кількість COVID-хворих в Україні росте: за добу виявили майже 10,5 тисяч інфікованих

14 січня 2022 , 08:12
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Джерело:

МОЗ

За вчора, 13 січня, в Україні виявили 10 476 нових хворих на коронавірус. Відомо, що з них 663 дітей та 241 медпрацівників.

До лікарень потрапили 1 656 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 140 пацієнтів померло.

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Натомість за цей час вдалося побороти недугу 7 285 українцям. Найбільше хворих виявили у столиці.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • місто Київ – 1 193;
  • Вінницька область – 648;
  • Волинська область – 168;
  • Дніпропетровська область – 427;
  • Донецька область – 314;
  • Житомирська область – 252;
  • Закарпатська область – 278;
  • Запорізька область – 175;
  • Івано-Франківська область – 880;
  • Київська область – 394;
  • Кіровоградська область – 71;
  • Луганська область – 98;
  • Львівська область – 1001;
  • Миколаївська область – 193;
  • Одеська область – 516;
  • Полтавська область – 521;
  • Рівненська область – 317;
  • Сумська область – 538;
  • Тернопільська область – 371;
  • Харківська область – 691;
  • Херсонська область – 92;
  • Хмельницька область – 443;
  • Черкаська область – 292;
  • Чернівецька область – 409;
  • Чернігівська область – 194.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестувань

За минулу добу вдалося здійсити 79 066 різних видів тестувань, зокрема: 

  • методом ПЛР 37 216;
  • методом ІФА – 6 694;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 156.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 3 737 510 осіб.  На щастя, одужав 3 545 111 українець. Утім виявили і 98 068 летальних випадків.

Зверніть увагу. За увесь період провели 17 108 685 ПЛР-тестувань.

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Автор: Аліна Оліховська