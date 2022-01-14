Кількість COVID-хворих в Україні росте: за добу виявили майже 10,5 тисяч інфікованих

За вчора, 13 січня, в Україні виявили 10 476 нових хворих на коронавірус. Відомо, що з них 663 дітей та 241 медпрацівників.

До лікарень потрапили 1 656 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 140 пацієнтів померло.

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Натомість за цей час вдалося побороти недугу 7 285 українцям. Найбільше хворих виявили у столиці.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

місто Київ – 1 193;

Вінницька область – 648;

Волинська область – 168;

Дніпропетровська область – 427;

Донецька область – 314;

Житомирська область – 252;

Закарпатська область – 278;

Запорізька область – 175;

Івано-Франківська область – 880;

Київська область – 394;

Кіровоградська область – 71;

Луганська область – 98;

Львівська область – 1001;

Миколаївська область – 193;

Одеська область – 516;

Полтавська область – 521;

Рівненська область – 317;

Сумська область – 538;

Тернопільська область – 371;

Харківська область – 691;

Херсонська область – 92;

Хмельницька область – 443;

Черкаська область – 292;

Чернівецька область – 409;

Чернігівська область – 194.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестувань

За минулу добу вдалося здійсити 79 066 різних видів тестувань, зокрема:

методом ПЛР 37 216;

методом ІФА – 6 694;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 156.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 3 737 510 осіб. На щастя, одужав 3 545 111 українець. Утім виявили і 98 068 летальних випадків.

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а увесь період провели 17 108 685 ПЛР-тестувань.