Кількість дітей-біженців з України перевищила 1 мільйон, – ЮНІСЕФ

Цинічне вторгнення Росії в Україну у ніч проти 24 лютого змінило життя багатьох українців. Чи не найбільше від агресії постраждали діти.

За даними Дитячого фонду ООН від бомб, авіаударів та інших жахіть війни були змушені тікати понад 1 мільйон дітей.

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Більшість сімей з дітьми виїхали до:

Польщі,

Угорщини,

Словаччини,

Молдови,

Румунії.

Кількість дітей, які переїжджають, приголомшує, що свідчить про те, наскільки відчайдушною стала ситуація для дітей і сімей в Україні. Діти залишають усе, що знають, у пошуках безпеки. Це розриває серце,

– сказав регіональний директор ЮНІСЕФ по Європі та Центральній Азії Афшан Хан.

Додамо, що польські ЗМІ заявили, що з 24 лютого на територію Польщі прибуло майже 1,5 мільйона осіб. До слова, нижня палата парламенту Польщі 9 березня схвалила закон про підтримку громадян України. Мовиться про тих, хто прибуває у країну, втікаючи від війни, яку веде Росія.

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