Лубінець пояснив, чому не назвуть кількість евакуйованих з Олешок

У неділю, 1 листопада, закінчився "режим тиші" в окупованих Олешках. Офіційні дані щодо кількості евакуйованих із міста вирішили не розголошувати.

Про це уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець заявив під час пресконференції за результатами гуманітарної місії.

Чому не називатимуть точну кількість?

Дмитро Лубінець пояснив це небажанням створювати інформаційне змагання навколо порятунку людей. Він наголосив, що безпека та життя цивільних є важливішими за оприлюднення статистики.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини підкреслив, що тема порятунку людей не має ставати приводом для суперечок чи маніпуляцій.

Не хочу, щоб це перетворилося на "хто до кого більше виїхав",

– зазначив Дмитро Лубінець.

Раніше для жителів окупованого міста підготували 25 автобусів на 750 місць та карети швидкої допомоги. Омбудсман казав, що для кожного жителя, який захоче виїхати з міста, гарантують безпечний коридор, а тим, хто вирішить залишитися вдома, доставлять необхідну гуманітарну допомогу.