Кількість нових COVID-хворих та смертей в Україні різко підскочила

11 січня 2022 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

За попередню добу, 10 січня, в Україні виявили 5 429 нових хворих на коронавірус. Серед них 306 дітей та 168 медпрацівників.

На жаль, ще 219 інфікованих померли. До лікарень з COVID-19 або з наявними ознаками хвороби потрапили 915 осіб. Натомість одужала 7 761 людина.

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 192;
  • Вінницька область – 203;
  • Волинська область – 98;
  • Дніпропетровська область – 150;
  • Донецька область – 288;
  • Житомирська область – 40;
  • Закарпатська область – 157;
  • Запорізька область – 179;
  • Івано-Франківська область – 159;
  • Київська область – 259;
  • Кіровоградська область – 49;
  • Луганська область – 151;
  • Львівська область – 195;
  • Миколаївська область – 114;
  • Одеська область – 266;
  • Полтавська область – 440;
  • Рівненська область – 145;
  • Сумська область – 162;
  • Тернопільська область – 104;
  • Харківська область – 309;
  • Херсонська область – 75;
  • Хмельницька область – 209;
  • Черкаська область – 192;
  • Чернівецька область – 158;
  • Чернігівська область – 135.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування населення

Загалом за добу вдалося протестувати 65 191 людина на наявність хвороби, зокрема: 

  • методом ПЛР – 29 112;
  • методом ІФА – 4 745;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 334

Загальні цифри від початку пандемії

За весь час пандемії в Україні: на коронавірус захворіла – 3 709 871 особа. Вдалося одужати – 3 522 547 людям. На жаль, померли 97 544 мешканця України.

Станом на ранок 11 січня в Україні Усього провели 16 995 958 ПЛР-тестувань.

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Автор: Аліна Оліховська