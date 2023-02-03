"Не всі ідіоти": чому зменшилася кількість охочих росіян йти до ПВК "Вагнера"

У Росії зменшилася кількість охочих долучитися до лав ПВК "Вагнера". Видно, серед російських ув'язнених не всі повні ідіоти і є розуміння, що краще відбути до кінця свій термін, аніж померти в Україні.

Адже у першому випадку вони навіть зможуть в майбутньому повернутися до свого кримінального життя. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких.

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Для зеків ПВК "Вагнера" – квиток в один кінець

Так, багато хто з російських ув'язнених й надалі продовжуватиме свій кримінальний бізнес. А для того, щоб його продовжувати треба бути живим.

Ця "спокуслива" пропозиція від Євгєнія Пригожина є такою для дуже обмеженого кола осіб,

– зазначив Гладких.

Крім того, нещодавно була оприлюднена інформація, що схема вагнерівців використовується для того, щоб "викупляти" ув'язнених із тюрем. Тобто росіяни імітують, що записують зеків до ПВК "Вагнера", потім ті "гинуть" й отримують нові документи.

"Треба розуміти, що ПВК "Вагнера" для російських ув'язнених – це квиток в один кінець, тобто на їхнє повернення ніхто не розраховує", – сказав політолог.

У разі якщо комусь із зеків і щастить повернутися живим з України, то це здебільшого унікальні випадки. І вони вже починають це розуміти, тому охочих дедалі менше. А втім, і самих ув'язнених стає менше, адже їх потужно ліквідують наші захисники.

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В Україні знищено понад 70% вагнерівців

Збройні Сили України знищили вже 77 відсотків ПВК "Вагнера". Відновити злочинну компанію вже неможливо. За словами заступника командира батальйону "Свобода" 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії Володимира Назаренка наразі вагнерівці мають дефіцит штатних місць.

Знищенність настільки глибока, що вагнерівці не можуть її відновити. У них дефіцит штатних місць 77%. Це приблизні втрати – 30 тисяч осіб,

– повідомив військовий.

Він додав, що зараз вагнерівці не можуть завербувати нових ув'язнених, оскільки ті обирають відсидіти 5 років у теплій в’язниці, ніж померти за 5 днів у холодному окопі або від морозу.

"І такі випадки траплялися. Їм не дають їжу, відповідні умови, зігрітися, і просто женуть як худобу", – розповів Назаренко.

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