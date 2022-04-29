Кількість підсанкційних росіян подвоїлася з 22 лютого: вони випереджають Іран

Станом на 22 квітня, у санкційних списках західних країн нараховується 2 432 фізичних та юридичних осіб. Ще щонайменше 2 000 громадян Росії перебувають під так званими "блокуючими санкціями".

Такі дані наводить статистика системи X-Compliance, зазначаючи, що кількість санкцій почала зростати після 22 лютого, коли президент Росії заявив про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

Читайте також Байден жорстко відреагував на газовий шантаж союзників США у Європі, до якого вдалася Росія

Список підсанкційних осіб постійно поповнюється

За період з 22 лютого по 22 квітня США, ЄС, Велика Британія та їхні основні союзники неодноразово поповнювали списки санкцій проти росіян причетних до війни в Україні.

У результаті в списках різних країн тепер числяться 2 432 фізичних та юридичних осіб, морських і повітряних суден з Росії. У тому числі кількість російських осіб та об'єктів під жорсткими, так званими "блокуючими санкціями" до 22 квітня склала близько 2 000,

– йдеться у заяві центру.

Станом на 21 лютого всі ці цифри були нижчими як мінімум удвічі. А станом на кінець квітня, кількість підсанкційних осіб Росії більша у 1,7 раза, аніж в Ірані, який донедавна був лідером за кількістю накладених санкцій.

Згідно зі статистикою, найчастіше у списки санкцій потрапляли виробничі, наукові, фінансові та транспортні організації. Зокрема, серед 357 діючих російських банків у списках санкцій числяться безпосередньо 33, ще 9 знаходяться під ризиком санкцій. Крім того, 50 банків пов'язані з прямими фігурантами списків різних країн.

За "Правилом 50%", яке застосовують США, Євросоюз та Велика Британія, обмеження поширюються і на компанії, якими на 50 або більше відсотків володіють фігуранти, занесені до попередніх санкційних списків.

Станом на 21 лютого під ризиком поширення дії цього правила перебували 2 347 російських компаній, у той час, як через 2 місяці, 22 квітня, під цим ризиком опинилися вже 3 499 компаній,

– додають у звіті.

У статистиці за санкціями, зібраною X-Compliance, враховуються 10 основних списків санкцій іноземних держав: США, ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Японії та Австралії. При підрахунку не враховувалися особи, які числяться у різних списках.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що росіяни обходять санкції через "крипту" та інші фінансові інструменти. Він наголосив, що наразі необхідні цифрові санкції від всіх платформ, бірж та ключових проєктів.

Цікаво – Ауштрявічюс розповів про новий пакет санкцій проти Росії: дивіться відео