Кількість поранених після удару росіян по шпиталю на "Азовсталі" перевищила 600 осіб

Окупанти скинули авіаційну бомбу на військовий шпиталь, який українські захисники облаштували у бомбосховищах "Азовсталі". Кількість поранених після удару росіян перевищила 600 осіб.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, інформує 24 канал. Він додав, що загалом з початку повномасштабного наступу російських окупантів у Маріуполі загинули понад 20 тисяч жителів.

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Бойченко відмітив, що дії окупантів мають ознаки військового злочину.

Кількість поранених до цього була 170, а зараз вже за 600 і це, на жаль те, що ми маємо протягом понад 60 діб – місто руйнують не зважаючи на цивільне населення,

– зазначив мер.

Крім того, у цивільних, які ховаються на заводі "Азовсталь", майже не залишилося води, їжі та ліків. Скільки нині мирних жителів перебувають на заводі, достеменно невідомо, проте, згідно з інформацією полку "Азов", серед мирного населення, що переховуються в стінах бункеру 60 неповнолітніх, серед них – 4-місячна дитина.

Також Бойченко розповів, що українські військові, які обороняють місто, йдуть у контрнаступи.

Наші героїчні хлопці роблять контрнаступи. Дуже важко, але це вони роблять і ворог зазнає і втрат, і руйнувань сили, техніки.

Він висловив надію, що переговори, які тривають між Україною та ООН дадуть швидкі результати, оскільки час іде не на дні, а на години.

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