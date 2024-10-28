Кількість постраждалих у Харкові зросла до 8, серед них – працівник поліції

Росіяни завдали удару керованими авіабомбами по центру Харкова пізно ввечері 28 жовтня. На жаль, внаслідок атаки є руйнування та постраждалі.

Наразі відомо, що кількість поранених зросла щонайменше до 8. Про те, чи є загиблі внаслідок удару, що відомо про постраждалих – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про постраждалих внаслідок атаки на Харків

Росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по центральній частині міста та по відкритій території, внаслідок чого пошкодило будівлю Держпрому. Загалом знищено сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках.