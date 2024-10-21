Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина
Джерело:Микола Лукашук
Пізно ввечері 20 жовтня окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетою. Є постраждалі, зокрема, дитина.
Так, внаслідок російської атаки на Кривий Ріг постраждала 12-річна дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграмі.
Дивіться також Росіяни атакували Харківщину: з-під завалів витягли тіла подружжя
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Скільки постраждалих у Кривому Розі внаслідок ракетного удару 20 жовтня
Російські загарбники вкотре вдарили по Кривому Рогу ракетою. Внаслідок обстрілу пошкоджено готель, 5 багатоквартирних будинків, заклад культури, банк, 2 магазини й 14 автомобілів.
Постраждали четверо людей, серед них – дитина. Травмовано двох жінок 63 та 36 років, 22-річного чоловіка та 12-річну дівчинку,
– написав Микола Лукашук.
Також посадовець зазначив, що постраждалим надали усю необхідну медичну допомогу.
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу / Фото з телеграму Лукашука, Ситниченка
Голова Криворізької райдержадміністрації зазначив, що розгорнуто штаб допомоги містянам. За словами Євгена Ситниченка, там можна отримати психологічну допомогу й будматеріали. Волонтери готують гарячі напої та їжу. Окрім того, розгорнуто міський штаб приймання заяв про пошкоджене майно.