Кількість постраждалих від нічного обстрілу Одещини зросла

Російські загарбники вчергове обстріляли територію України. Цього разу не спокійно було на Одещині. Як наслідок – зруйновані будинки та багато постраждалих.

На жаль, кількість постраждалих зросла. Про це заявив речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону, передає 24 канал.

Більше про це Росія вдарила ракетами по Одещині зі стратегічних літаків: зруйновано будинки, є постраждалі

За словами Братчука, станом на ранок 27 червня ситуація повністю контрольована Силами оборони України. Однак вночі Росія здійснила ракетний обстріл. Ворожі ракети прилетіли з літаків стратегічної авіації Росії, влучивши в один з районів нашого регіону.

Внаслідок цього були пошкоджені декілька житлових будинків та господарчі будівлі. На жаль, є постраждалі.

Що відомо про постраждалих

Речник глави Одеської ОВА повідомив, що осколкові поранення дістали 8 людей, зокрема 1 дитина. Їх тіла посікло скло, яке розбилося від удару.

Крім того, на місці події здійнялася пожежа. У ліквідації наслідків ракетного удару взяли участь 3 одиниці техніки ДСНС, а також 12 рятувальників. Станом на ранок пожежу на площі приблизно 500 квадратних метрів вдалося повністю ліквідувати.

Росіяни нещадно обстрілюють Одещину

Зауважимо, що збройні сили Росії за 4 місяці війни атакували Одеську область 70 ракетами. Окупанти завдали руйнувань цивільній інфраструктурі та забрали життя декількох жителів Одещини.

Речник Одеської обласної військової адміністрації опублікував дані прокуратури області. Відповідно до них, задокументовано 42 випадки обстрілів російськими військовими, з них 33 – ракетною зброєю. На жаль, унаслідок ракетних ударів на Одещині загинули 10 мирних людей, серед яких одна дитина. Ще 29 людей отримали поранення через обстріли.

20 червня збройні сили Росії завдали масованого удару по Півдню нашої країни, випустивши відразу 14 ракет. Окупанти вдарили по Очакову, гирлі Дунаю, Білгород-Дністровському районі Одещини та по Одесі. Згодом в оперативному командуванні "Південь" розповіли деталі обстрілу. Повідомлялося, що росіяни вдарили 4 ракетами Х-31А з винищувача.

А днями сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети типу "Онікс" поблизу Одеси. Їх запустили з території окупованого Криму.

Росіяни вдарили зі стратегічних літаків по Одещині: дивіться відео