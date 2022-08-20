Кількість постраждалих внаслідок атаки на Вознесенськ зросла: у якому стані поранені діти

20 серпня 2022 , 13:49
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Джерело:

телеграм Віталія Кіма

росіяни обстріляли Вознесенськ, влучивши у багатоповерхівку. Кількість постраждалих зросла до 9, серед них четверо дітей.

Постраждалі діти перебувають у важкому стані, повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Їм від 3 до 17 років.

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Автор: Ольга Музика