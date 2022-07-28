Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару на Київщині різко зросла

Стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Київщини 28 липня значно вища, ніж заявили на початку.

Раніше очільник ОВА Київщини Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок ракетної атаки Київщини відомо про 5 постраждалих. Згодом кількість поранених різко зросла – виявили ще 10 потерпілих.

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Кількість поранених зросла до 15

Голова поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що внаслідок ракетного обстрілу Київщини 15 потерпілих. При цьому він зауважив, що таку цифру ми маємо на "на даний час".

Завдяки вчасному реагуванню на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків,

– написав він.

Правоохоронці виявили залишки ще однієї ракети

Правоохоронці виявили в лісосмузі також Вишгородського району залишки ще однієї ракети окупантів. На щастя, там ніхто не постраждав.

Нагадаємо, зранку 28 липня ворог випустив по об'єктах Київщини 6 ракет типу "Калібр". Олексій Кулеба повідомляв, що у Вишгородському районі було 5 прильотів. Ще дві ракети збили сили ППО.

Внаслідок цього обстрілу пошкоджені й об'єкти військової інфраструктури. Цього ж ранку були прильоти у Чернігівську область – було випущено понад 20 ракет. На жаль, є втрати серед особового складу.

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