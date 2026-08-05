Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі у порівнянні з 2025 роком, – Зеленський

Україна у 2026 році отримує втричі менше ракет для ППО, порівняно з попереднім роком. Через це відбивати російські атаки вкрай важко.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими 5 серпня.

Що сказав президент щодо постачання ракет для ППО?

Під час наради було визначено порядок додаткових кроків для захисту об'єктів інфраструктури від ворожих обстрілів.

Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком,

– підкреслив глава держави.

Він також уточнив, що йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. При цьому, за словами Зеленського, наші союзники мають ці ракети.

Проте критично важливо, щоб, окрім наявності зброї, були й відповідні рішення щодо її постачання, а також прискорення виробництва, зокрема, в Україні.

"Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя", – зазначив президент.



Президент провів нараду з військовими / Фото з його сторінки

До того ж, Зеленський зазначив, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький разом із представниками бізнесу запропонує заходи на підтримку підприємницької та логістичної активності в Україні.

Які інші підсумки наради?

Президент заслухав доповіді Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та Євгенія Хмари щодо ситуації на фронті, приділивши основну увагу Костянтинівському та Слов'янському напрямкам. До слова, аналітики ISW вважають, що Росія знову намагається ізолювати українські війська в ділянці так званого "поясу фортець", системно завдаючи ударів по логістичній інфраструктурі.

Основними цілями стали залізничні вузли, локомотиви, мости та маршрути постачання в районі Краматорська і Слов'янська. За оцінкою експертів, ворог повторює тактику 2025 року, коли атаки по логістиці передували просуванню російських військ.

Під час наради обговорили потреби у забезпеченні дронами, фінансуванні, подальші дії на Донеччині та кадрові питання у ЗСУ.

Окремо за участю військових, розвідки та спецслужб визначили пріоритети на серпень щодо далекобійного тиску на Росію. За словами президента, тривають операції проти російських нафтопереробних об'єктів. Україна ж працюватиме з партнерами над посиленням санкцій, щоб збільшити ціну війни для агресора.