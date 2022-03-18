Кількість українців, які рятуються в Польщі від війни, перевищила 2 мільйони

Від початку війни Росії проти України понад 3 мільйони осіб покинули кордони країни. Новим "домом" для українських біженців найчастіше стає держава-сусідка Польща.

Так, туди прибуло вже більше як 2 мільйони осіб, які втікають від війни з України.

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У Польщі вже понад 2 мільйони біженців з України

Сьогодні, тобто 18 березня, до 09.00 кількість біженців з України перевищила 2 мільйони,

– повідомила прикордонна служба Польщі.

Зазначається, що в основному це жінки з дітьми.

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