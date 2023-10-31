В Ізраїлі знову зросла кількість загиблих українців

В Ізраїлі внаслідок атаки бойовиків ХАМАС вже загинуло 25 українців. Більшість з них мали подвійне громадянство.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський на пресконференції в Києві, інформує 24 Канал. За його словами, наразі майже 250 заручників перебувають у руках терористів ХАМАС.

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Кількість загиблих українців в Ізраїлі знову зросла

З числа загиблих нам відомо про 25 громадян України, які загинули внаслідок нападу терористів,

– заявив посол.

Більшість загиблих українців в Ізраїлі мали подвійне громадянство.

"Вони мали і ізраїльське громадянство, і українське громадянство, і їхні сім'ї перебували в Ізраїлі. До нас були звернення, по-моєму, щодо двох українців, які загинули, чиї сім'ї перебувають в Україні. І були прохання про поховання тіла в Україні. Але більшість із тих, хто загинув, будуть поховані в Ізраїлі, оскільки їхні сім'ї також живуть в Ізраїлі", – розповів Бродський.

Він наголосив, що внаслідок атаки загалом понад 1 400 ізраїльтян і громадян інших держав загинули. Також відомо про понад 5 000 поранених.

Україна є найбільш проізраїльською країною в Європі

Напередодні посол також повідомив, що Україна є найбільш проізраїльською країною в Європі. Бродський вважає, що український парламент може визнати ХАМАС терористичною організацією.

За словами посла, Україна є однією з небагатьох країн Європи, де не було великих демонстрацій на підтримку палестинців чи ХАМАС.