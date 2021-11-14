Кількість загиблих унаслідок вибуху в Сьєрра-Леоне зросла до 144 осіб

В африканській країні Сьєрра-Леоне 5 листопада вибухнув танкер Afuel. За підрахунками місцевої влади, унаслідок трагедії загинули 144 людини, ще 100 отримали опіки різного ступеня важкості.

Більшість тих, хто отримав травми, госпіталізували. Уряд країни працює над підтримкою постраждалих.

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Декілька пацієнтів у критичному стані

З сотні травмованих, які отримали опіки, 67 людей потрапили до лікарні. З них 11 у важкому стані з серйозними травмами.

Значна частина жертв це люди, які намагалися збирати паливо з розбитого танкера. Місцева влада продовжує роботу над встановленням точної кількості жертв та постраждалих унаслідок вибуху.

Столиця Сьєрра-Леоне – Фрітаун. Місце вибуху танкера: карта

Вибух у Сьєрра-Леоне: головне