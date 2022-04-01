Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 30

Рятувальники продовжують розирати завали будівлі Миколаївської ОДА, в яку влучили окупанти. Кількість загиблих унаслідок удару вже становить 30 осіб.

Такими є дані рятувальників станом на 18:30 1 квітня. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Рятувальники знайшли під завалами тіла 29 загиблих. Ще одна людина, на жаль, померла у реанімації.

Пошуково-рятувальні роботи тривають цілодобово.

Нагадаємо, врянці 29 березня окупанти вкотре завдали авіаудару по Миколаєву та влучили в будівлю ОДА. Через це зруйнована центральна частина будівлі з 1 по 9 поверх та зокрема кабінет голови ОВА Віталія Кіма.

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