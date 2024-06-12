Експерт про збільшення кількості справ проти колаборантів: СБУ демонструє неминучість покарання

СБУ систематично затримує колаборантів і демонструє цій категорії порушників, що покарання не уникнути.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Експерт підкреслює, що останнім часом СБУ збільшила кількість повідомлень про затримання колаборантів.

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СБУ покращила роботу з виявлення колаборантів

Голобуцький зазначив, що "це свідчить не стільки про збільшення їх чисельності, скільки про покращення роботи по їх виявленню. Адже "любітєлєй русского міра" хоч і поменшала в нашій державі після лютого 22-го року, але зовсім вони не зникли".

Тільки з початку цього року СБУ відкрила 1094 кримінальних провадження за фактами колабораційної діяльності (підозри оголошено 1203 особам, засуджено 311),

– акцентує політолог.

Відповідати перед правосуддям буде кожен

Голобуцький звертає увагу на нещодавнє затримання доньки ексмера Полтави Мамая.

"Наталія Веретеннікова (Мамай) абсолютно не вважала проблемою працювати на Путіна під час Великої війни. Просто і геніально через своє рекламне агентство в Пєтєрбурґє брала участь в PR-кампанії партії Путіна "Единая Россия". Вона навіть не напружилась тікати з Києва: так і сиділа тут під обстрілами, дистанційно управляла рекламним бізнесом в Росії", – пише експерт.

Неперебірливій колаборантці загрожує до 12-х років в'язниці. І тут важливо, що СБУ демонструє всім колаборантам неминучість покарання. Можна сподіватись, що твоя співпраця з ворогом залишиться непоміченою, але рано чи пізно тебе виявлять і заарештують. Хто б ти не був – нардеп, митрополит УПЦ МП чи донька впливового чиновника,

– резюмує Голобуцький.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ затримала доньку ексмера Полтави, яка працювала на "виборчий штаб" партії Путіна.

