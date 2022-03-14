Кількість постраждалих невідома, комунальна техніка та ДСНС розгрібають завали, – мер Рівного

На Рівненщині вранці 14 березня окупанти завдали авіаудари по телевежі. Точних даних про кількість постраждалих наразі немає.

Комунальна техніка міста та ДСНС працюють над ліквідацією завалів. Про це заявив мер Рівного Олександр Третяк в ефірі 24 каналу.

До теми Внаслідок авіаудару пошкоджена телевізійна вежа на Рівненщині

"Станом на 05:40 надійшла інформація на оперативну службу про те, що відбулися удари по телевежі. Наразі техніка ДСНС та комунальна техніка міста працюють над ліквідацією завалів", – зазначив міський голова.

Ворог хоче позбавити зв'язку

За словами Третяка, окупанти ставлять за ціль позбавити людей зв'язку у будь-якому вигляді.

Однак наразі ми маємо перманентний мобільний зв'язок. Перебоїв у користуванні мобільним зв'язком ніби немає. Телевізійний – також функціонує,

– додав мер Рівного.

Варто зауважити, що за даними голови Рівненської ОВА Віталія Коваля, через руйнування телевежі теле- та радіомовлення не працює.

Вас може зацікавити – оператори Bayraktar знешкодили окупантів: дивіться відео