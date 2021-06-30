Десятки зниклих безвісти: кількість жертв обвалу будинку в Майамі зросла до 16
30 червня 2021 , 22:18Читать новость на русском
Рятувальники знайшли тіла ще 4 загиблих на місці обвалення багатоповерхового будинку в американському Маямі. Загальна кількість жертв збільшилася до 16.
Про це на пресконференції повідомила Даніелла Левін Кава, голова округу Маямі-Дейд. Наразі тіла загиблих ще не ідентифіковані.
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Яка ситуація з пошуками людей
30 червня рятувальники розпочали сьомий день пошуків. У багатоповерхівці було 156 квартир. Скільки людей перебувало всередині під час обвалу – невідомо. 147 людей досі вважаються зниклими безвісти.Зверніть увагу! Напередодні спеціальне обладнання зафіксувало під уламками наявність повітряних пустот. Там у пастці можуть залишатися люди.
Американський президент Джо Байден планує відвідати Маямі, там він проведе зустрічі з рідними загиблих та рятувальниками. Це може статися вже 1 липня.
Трагедія у Маямі: що відомо
- 12-поверховий будинок раптово обвалився у Сарфсайді в окрузі Маямі-Дейд штату Флорида. Це трапипилося приблизно о 2:00.
- У Флориді оголосили режим надзвичайної ситуації. Американська влада виділила додаткові ресурси для ліквідації наслідків трагедії.
- Згодом під завалами спалахнула пожежа. Через декілька днів повідомили й про вибух на місці події. На жаль, кільсть жертв постійно зростає.
- Водночас причину обвалу – досі незрозумілі. Будинок був зведений у 1980-их роках. Нещодавно відбулася планова перевірка будівлі.