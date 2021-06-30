Десятки зниклих безвісти: кількість жертв обвалу будинку в Майамі зросла до 16

Рятувальники знайшли тіла ще 4 загиблих на місці обвалення багатоповерхового будинку в американському Маямі. Загальна кількість жертв збільшилася до 16.

Про це на пресконференції повідомила Даніелла Левін Кава, голова округу Маямі-Дейд. Наразі тіла загиблих ще не ідентифіковані.

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Яка ситуація з пошуками людей

30 червня рятувальники розпочали сьомий день пошуків. У багатоповерхівці було 156 квартир. Скільки людей перебувало всередині під час обвалу – невідомо. 147 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Напередодні спеціальне обладнання зафіксувало під уламками наявність повітряних пустот. Там у пастці можуть залишатися люди.

Американський президент Джо Байден планує відвідати Маямі, там він проведе зустрічі з рідними загиблих та рятувальниками. Це може статися вже 1 липня.

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