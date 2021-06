Видання пише, що родичі отримують дзвінки зі стаціонарного телефона. Проте рятувальники не змогли знайти у ймовірному місці їх проживання жодних ознак живих людей.

Від подружжя зі стаціонарного телефону продовжують надходити дзвінки

Телефон літнього подружжя був розміщений біля їхнього ліжка. Родичі кажуть, що перший дзвінок отримали майже після 24 годин після руйнування будинку.

Причому родичі досі отримують дзвінки, хоч завал стався ще 24 червня. Рятувальники відреагували на слова рідних та намагались знайти людей, однак нічого не вдалось. Вони кажуть, що вже "вичерпали всі ресурси", щоб перевірити все чи знайти пару живою. Та це не допомогло – ознак живих людей не знайшли.

Це не має жодного сенсу: як би ви могли зателефонувати, якби ви потрапили під завал? Але ми направили ресурси на територію, де була квартира, і нічого не знайшли,

– заявив керівник пожежної служби Маямі Дейв Дауні.

Рідні ж сподіваються, що це не чиясь "хвора витівка", адже родичі жодного разу не отримали відповіді на дзвінки. Досі експерти не можуть зрозуміти, як саме приходять дзвінки.

Думка експерта

Професор електротехніки Нью-Йоркського університету Тед Раппапорт каже, що таке трапляєтся тільки з мобільними телефонами, а не зі стаціонарними.

Він припускає, що дзвінки можуть бути наслідком збою. Можливо у телефон потрапило сміття. Однак дивно те, що телефонують постійно на один й той же номер. Ба більше, родичі інших зниклих безвісти не повідомляли про дзвінки.

"Це достатньо незвично, що дає надію на те, що там є хтось живий, якийсь захищений в завалах і намагається сигналізувати, що вони там", – висловив надію професор.

Кількість жертв знову зросла

Станом на 30 червня, видання повідомило, що кількість загиблих зросла до 16 людей. Натомість досі 149 осіб вважаються зниклими безвісти.

Рятувальники витягнули з-під завалів тіла ще 4 загиблих. Про це повідомила мер Маямі Даніелла Лівайн Кава.

Надзвичайники досі продовжують роботу. Вони працюють на місці трагедії вже 7 днів.

Трагедія в Маямі: коротко