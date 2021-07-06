Шанси на диво зменшуються: кількість жертв обвалу багатоповерхівки у Маямі різко зросла

Станом на 6 липня кількість жертв внаслідок обвалу багатоповерхівки зросла до 28 людей. Окрім того, ще 117 людей вважають зниклими безвісти.

Коли вцілілу частину будівлі вдалося знести, це дозволило рятувальникам увійти у раніше заблоковані приміщення. Зокрема, спальні, де ще за декілька митей до трагедії відпочивали люди.

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Водночас роботу фахівців суттєво ускладнив ураган Ельза, який наблизився до США.

Представники місцевої влади розповіли, що штучний вибух дозволить рятувальникам прискорити темпи роботи. Окрім того, можна буде збільшити кількість фахівців, які працюють на місці трагедії.

Однак рятувальники розповідають, що з кожним днем шанси знайти під уламками живих – зменшуються. Водночас людей просять не впадати у відчай і сподіватися на диво.

Пані мер Даніелла Левін Кава заявила, що головне завдання – "не залишити каменя на камені", зробити усе можливе та відшукати усіх, кого зараз вважають зниклими безвісти.

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