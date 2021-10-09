Кількість жертв обвалу житлового будинку в Батумі зросла: ведуться пошуки ще однієї людини

У грузинському Батумі 8 жовтня стався обвал багатоповерхового житлового будинку. На місці події продовжуються рятувально-пошукові роботи.

За інформацією місцевих ЗМІ, кількість жертв зросла до восьми. Наразі надзвичайники намагаються відшукати під завалами ще одну людину.

Читайте також У Батумі обвалився багатоповерховий житловий будинок: є жертви

Кілька хвилин тому рятувальники витягнули ще два тіла,

– пишуть журналісти.

Поліція затримала 3 осіб

Глава МВС Вахтанг Гомелаурі повідомив, що співробітники поліції затримали трьох осіб: власника квартири на першому поверсі та двох робітників, які виконували ремонтні роботи й, імовірно, пошкодили опорну стіну.

Тільки суд та експерти встановлять причини обвалу будинку, але ми маємо право затримати підозрюваних,

– додав міністр.

Обвал будинку в Батумі: коротко

У Батумі 8 жовтня завалився багатоповерховий житловий будинок.

На місці події працювали рятувальники, швидка допомога та поліція.

З-під завалів вже змогли дістати декілька людей, зокрема дітей.