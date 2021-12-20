Кількість жертв супертайфуну на Філіппінах різко зросла

Філіппіни накрив тайфун "Рай", який назвали найсильнішим цього року. Кількість загиблих зросла від 75 до 208.

Найбільше постраждав острів Бохоль. Там загинули щонайменше 74 людини.

До теми На Філіппінах вірує супертайфун: щонайменше 75 жертв

Що наробив "Рай"

Місцева поліція позначає: щонайменше 239 людей травмувалися, 52 – зникли безвісти. Понад 300 тисяч осіб були вимушені покинути свої оселі та прибережні курорти.

«Рай» спустошив південні та центральні райони архіпелагу. Тайфун зривав дахи, викорчував дерево, перекинув опори електропередач, зруйнував дерев’яні будинки та затопив села.

Що цей передувало

Тайфун вірує на Філіппінах вже кілька днів – з 16 грудня. Швидкість вітру сягала 260 кілометрів на рік Ще 19 грудня повідомили про 75 жертв.

Інша назва тайфуну – «Одетта».