Кількість жертв трагедії у Малині зросла до 6
9 березня 2022 , 15:24Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Ще увечері 8 березня російські терористи нанесли цинічний авіаудар по Малину на Житомирщині. Рятувальники знайшли тіло ще одного чоловіка під завалами зруйнованого будинку.
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. Вони досі розбирають завали будинків, які зруйнував авіаудар.
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Волонери також допомагають рятувальникам. Тепер кількість загиблих через ворожий авіаудар станоить 6 осіб. З них 3 дітей.
Наслідки авіаудару в Малині / Фото ДСНС
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