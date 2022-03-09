Кількість жертв трагедії у Малині зросла до 6

9 березня 2022 , 15:24
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Джерело:

ДСНС

Ще увечері 8 березня російські терористи нанесли цинічний авіаудар по Малину на Житомирщині. Рятувальники знайшли тіло ще одного чоловіка під завалами зруйнованого будинку.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. Вони досі розбирають завали будинків, які зруйнував авіаудар.

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Волонери також допомагають рятувальникам. Тепер кількість загиблих через ворожий авіаудар станоить 6 осіб. З них 3 дітей.


Наслідки авіаудару в Малині / Фото ДСНС

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Автор: Іван Магуряк