Кількість жертв землетрусу в Афганістані зросла до майже тисячі осіб

В Афганістані зростає кількість жертв потужного землетрусу. Стихія забрала щонайменше 920 життів.

Землетрус, який сколихнув Афганістан та Пакистан уранці 22 червня. Основний удар прийшовся якраз на афганську провінцію Пактика.

Нагадаємо Сильний землетрус стався в Афганістані та Пакистані: загинули щонайменше 280 людей

Ще сотні людей зазнали поранень

За даними Геологічної служби США землетрус трапився 44 кілометри від міста Хост біля кордону з Пакистаном. Крім понад 900 загиблих, ще 600 людей зазнали поранень.

На жаль, афганська служба з надзвичайних ситуацій констатувала, що кількість жертв зростатиме. Причиною цього є те, що постраждали й віддалені населені пункти, інформації звідти поки що немає.

Кількість загиблих, ймовірно, зросте, оскільки деякі села знаходяться у віддалених районах у горах, і для збору деталей знадобиться деякий час,

– заявив представник афганського уряду.

Для евакуації поранених використовують гелікоптери. Найбільше постраждалих саме у Пактиці. Близько 90 будинків зруйновані. Під завалами можуть перебувати ще десятки людей.

Землетрус в Афганістані: головне

Землетрус в Афганістані трапився в доволі ранній час, через що кількість жертв висока – багато людей спали у своїх будинках.

Стихію також відчули в сусідньому Пакистані. Однак повідомлень про пошкодження або постраждалих звідти не надходило.

Ситуація в Афганістані

Надання допомоги постраждалим ускладнює політична ситуація в країні. Минулого року терористи "Талібану" захопили країну після виходу американських військ. Міжнародна спільнота більшою мірою полишила Афганістан.

У країні часто відбуваються теракти, які забирають життя людей. Також у багатьох сферах криза через нові заборони талібів. Наприклад, під час вибуху мікроавтобуса 11 червня в Кабулі, загинули 4 людей.

Al Jazeera повідомила, що таліби святкують рік з початку захоплення країни й в останні місяці Афганістан потерпає від подібних вибухів. Раніше у терактах зізнавався ІДІЛ.

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