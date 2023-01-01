У кількох областях – повітряна тривога: Кім попереджає про 2 групи "Шахідів"

1 січня 2023, 21:18
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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні українські міста. Ввечері 1 січня у кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Росіяни атакували Україну навіть в новорічну ніч. Президент Володимир Зеленський розповів, що наші бійці збили 45 "Шахідів".

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У кількох областях – повітряна тривога

Через чергову загрозу ворожої атаки близько 21:00 в кількох областях на Півдні України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у:

  • Кіровоградській області;
  • Запорізькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області.

Також повітряна тривога досі триває на Нікопольщині, Луганщині та в тимчасово окупованому росіянами Криму.

Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!
– написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео з місць прильотів. Також не слід розголошувати інформацію про адреси влучань. Пам'ятайте, що це лише допомагає окупантам обстрілювати мирні українські міста.

Є загроза "Шахідів"

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що росіяни знову запустили "Шахіди".

Повітря. 2 групи "мопедів",
– зауважив Кім.

У телеграм-каналі monitor підтвердили, що на Півдні є загроза іранських дронів-камікадзе. Вони полетіли у напрямку:

  • Херсона,
  • Дніпропетровщини.

Окрім цього, БпЛА Shahed-136 зафіксували на Миколаївщині.

"Загроза мопедів. Віримо в ЗСУ", – написав голова ДОР Микола Лукашук.

О 21:44 повідомили про роботу ППО у Дніпропетровській та Херсонській областях.

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Росіянам не вдалось знищити енергосистему в ніч на 1 січня

За словами речника Повітряних Сил Юрія Ігната, в новорічну ніч українське небо справді було під надійним захистом. Чимало іранських дронів-камікадзе та крилатих ракет збили за допомогою західного озброєння.

Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили,
– сказав речник.

Він зауважив, що такого унікального досвіду застосування цих ЗРК, мабуть, не має жодна країна у світі. Те, що наші захисники просто під час бою перезаряджали комплекси та знищувати повітряні цілі, звучить як фантастика.

Автор: Ольга Котів