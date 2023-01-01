У кількох областях – повітряна тривога: Кім попереджає про 2 групи "Шахідів"

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні українські міста. Ввечері 1 січня у кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Росіяни атакували Україну навіть в новорічну ніч. Президент Володимир Зеленський розповів, що наші бійці збили 45 "Шахідів".

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У кількох областях – повітряна тривога

Через чергову загрозу ворожої атаки близько 21:00 в кількох областях на Півдні України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у:

Кіровоградській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області.

Також повітряна тривога досі триває на Нікопольщині, Луганщині та в тимчасово окупованому росіянами Криму.

Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!

– написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Є загроза "Шахідів"

Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео з місць прильотів. Також не слід розголошувати інформацію про адреси влучань. Пам'ятайте, що це лише допомагає окупантам обстрілювати мирні українські міста.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що росіяни знову запустили "Шахіди".

Повітря. 2 групи "мопедів",

– зауважив Кім.

У телеграм-каналі monitor підтвердили, що на Півдні є загроза іранських дронів-камікадзе. Вони полетіли у напрямку:

Херсона,

Дніпропетровщини.

Окрім цього, БпЛА Shahed-136 зафіксували на Миколаївщині.

"Загроза мопедів. Віримо в ЗСУ", – написав голова ДОР Микола Лукашук.

О 21:44 повідомили про роботу ППО у Дніпропетровській та Херсонській областях.

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Росіянам не вдалось знищити енергосистему в ніч на 1 січня

За словами речника Повітряних Сил Юрія Ігната, в новорічну ніч українське небо справді було під надійним захистом. Чимало іранських дронів-камікадзе та крилатих ракет збили за допомогою західного озброєння.

Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили,

– сказав речник.

Він зауважив, що такого унікального досвіду застосування цих ЗРК, мабуть, не має жодна країна у світі. Те, що наші захисники просто під час бою перезаряджали комплекси та знищувати повітряні цілі, звучить як фантастика.