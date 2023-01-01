У кількох областях – повітряна тривога: Кім попереджає про 2 групи "Шахідів"
Російські окупанти не припиняють атакувати мирні українські міста. Ввечері 1 січня у кількох областях оголосили повітряну тривогу.
Росіяни атакували Україну навіть в новорічну ніч. Президент Володимир Зеленський розповів, що наші бійці збили 45 "Шахідів".
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У кількох областях – повітряна тривога
Через чергову загрозу ворожої атаки близько 21:00 в кількох областях на Півдні України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у:
- Кіровоградській області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області.
Також повітряна тривога досі триває на Нікопольщині, Луганщині та в тимчасово окупованому росіянами Криму.
Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!
– написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Є загроза "Шахідів"
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що росіяни знову запустили "Шахіди".
Повітря. 2 групи "мопедів",
– зауважив Кім.
У телеграм-каналі підтвердили, що на Півдні є загроза іранських дронів-камікадзе. Вони полетіли у напрямку:
- Херсона,
- Дніпропетровщини.
Окрім цього, БпЛА Shahed-136 зафіксували на Миколаївщині.
"Загроза мопедів. Віримо в ЗСУ", – написав голова ДОР Микола Лукашук.
О 21:44 повідомили про роботу ППО у Дніпропетровській та Херсонській областях.
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Росіянам не вдалось знищити енергосистему в ніч на 1 січня
За словами речника Повітряних Сил Юрія Ігната, в новорічну ніч українське небо справді було під надійним захистом. Чимало іранських дронів-камікадзе та крилатих ракет збили за допомогою західного озброєння.
Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили,
– сказав речник.
Він зауважив, що такого унікального досвіду застосування цих ЗРК, мабуть, не має жодна країна у світі. Те, що наші захисники просто під час бою перезаряджали комплекси та знищувати повітряні цілі, звучить як фантастика.