У кількох областях тривога: ворог запустив "Шахеди"
Увечері 29 січня Росія атакує Україну дронами. Де зараз оголошено тривогу, куди летять "Шахеди" і де чути вибухи – в матеріалі 24 Каналу.
Якщо у вашому регіоні тривога – не нехтуйте безпекою, пройдіть в укриття! А в курсі новин триматиме 24 Канал.
Дивіться також У Повітряних силах розповіли, що роблять із "Шахедами", які вдалося посадити
Де оголошено тривогу і яка загроза є
Друга група ударних БпЛА рухається територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Загроза для Одещини! Дрони загрожуть Дніпропетровській області, для Нікополя є загроза артобстрілу. "Шахеди" перелетіли в Кіровоградську область. Одна група з двох-чотирьох БпЛА летить Миколаївською областю на Північ. Про це пишуть моніторингові канали. Як і завжди, все починається з Півдня. На 20:29 є небезпека ударних дронів для Херсонської і Миколаївської областей.
Друга група ударних БпЛА рухається територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Загроза для Одещини!
Дрони загрожуть Дніпропетровській області, для Нікополя є загроза артобстрілу.
"Шахеди" перелетіли в Кіровоградську область.
Одна група з двох-чотирьох БпЛА летить Миколаївською областю на Північ. Про це пишуть моніторингові канали.
Як і завжди, все починається з Півдня. На 20:29 є небезпека ударних дронів для Херсонської і Миколаївської областей.