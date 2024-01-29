У кількох областях тривога: ворог запустив "Шахеди"

Увечері 29 січня Росія атакує Україну дронами. Де зараз оголошено тривогу, куди летять "Шахеди" і де чути вибухи – в матеріалі 24 Каналу.

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Де оголошено тривогу і яка загроза є