У кількох областях тривога: ворог запустив "Шахеди"

29 січня 2024, 20:41
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Увечері 29 січня Росія атакує Україну дронами. Де зараз оголошено тривогу, куди летять "Шахеди" і де чути вибухи – в матеріалі 24 Каналу.

Якщо у вашому регіоні тривога – не нехтуйте безпекою, пройдіть в укриття! А в курсі новин триматиме 24 Канал.

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Де оголошено тривогу і яка загроза є

22:10, 29 січня

Друга група ударних БпЛА рухається територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Загроза для Одещини!

21:40, 29 січня

Дрони загрожуть Дніпропетровській області, для Нікополя є загроза артобстрілу.

21:05, 29 січня

"Шахеди" перелетіли в Кіровоградську область.

20:50, 29 січня

Одна група з двох-чотирьох БпЛА летить Миколаївською областю на Північ. Про це пишуть моніторингові канали.
 

20:29, 29 січня

Як і завжди, все починається з Півдня. На 20:29 є небезпека ударних дронів для Херсонської і Миколаївської областей.

Автор: Ірина Чеботнікова