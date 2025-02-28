У частині областей застосовують аварійні відключення світла
- 28 лютого в деяких областях України застосовані аварійні відключення електроенергії внаслідок російських атак на енергооб'єкти.
- Обмеження першочергово стосуються промислових споживачів, для побутових відключення застосовуються лише в окремих випадках.
Вранці 28 лютого у частині областей ввели відключення світла. Перш за все вони стосуються промислових споживачів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
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Відключення світла 28 лютого 2025 року
У п'ятницю, 28 лютого, в окремих регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Першочергово – відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках,
– підкреслили в Укренерго.
Зверніть увагу! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сторінках обленерго. Енергетики наголошують, ощадливе споживання електроенергії зменшить необхідність застосування заходів обмеження.
У Дніпропетровській та Донецькій областях застосовують екстрені відключення. Про це повідомили у ДТЕК близько 07:00. У разі змін будуть оперативно інформувати у телеграм-каналі. Під час екстрених відключень електроенергії графіки не діють.
Також за вказівкою Укренерго о 06:39 на території Сумщини ввели графіки аварійних відключень. Наразі вони діють для 1, 2 та 3 черг споживачів.
Уже незабаром у Полтаваобленерго також повідомили про застосування 3 черг відключень світла з 06:42.
Довідка. Графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовують в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У такому разі тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація.
Головна причина застосування будь-яких обмежень – військова агресія Росії проти України та пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих обстрілів.