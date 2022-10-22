Після вибухів у кількох західних областях проблеми зі світлом, у Хмельницькому зникне ще й вода
Вранці 22 жовтня в деяких західних областях пролунали вибухи. Російська армія продовжує атакувати Україну.
Внаслідок цього в окремих регіонах проблеми зі світлом, а в інших – і з водою. Мовиться про Рівне, Луцьк та Хмельницький.
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Так, під час повітряної тривоги вранці 22 жовтня у Хмельницькому прогримів вибух. Потім повідомили про звуки вибухів у Луцьку та на Рівненщині. Як стало відомо зі слів мера Луцька, прильоти були в об'єкт енергетики, тому відсутня електроенергія в частині міста – на місці працюють рятувальники.
В ЗМІ почали повідомляти про перебої зі світлом та водою у:
- Рівному
- Луцьку
- Хмельницькому
У Хмельницькій міській раді повідомили, що слід за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне.
Своєю чергою міський голова Тернополя Сергій Надал підкреслив, що у сусідніх областях виникли проблеми з електропостачанням і закликав підготувати все необхідне на випадок аварійного відключення.
Чим запастися на випадок відключення світла / Фото з телеграму Сергія Надала
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