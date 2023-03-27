"Хлопок" і кільце з чорного диму: над Москвою дивне явище
У Москві помітили дивне явище. Місцеві жителі повідомляють, що у небі утворилося чорне кільце, ніби дим різко вирвався із труби.
Російські ЗМІ масово повідомляють про дивне химерне явище, якому передував невідомий "хлопок". Що відбулося в Москві – інформує 24 Канал.
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У небі з'явилося чорне кільце
Інцидент трапився у понеділок, 27 березня, вранці. Жителі Строгіно, одного з районів Москви, зняли на відео дивне чорне кільце у небі, яке помітили у районі ЖК "Супутник". Що відбулося насправді, достеменно невідомо. Проте деякі місцеві говорять, що перед цим чули "хлопок", а потім помітили дим у небі.
У соцмережах росіяни жартома називають кільце "порталом у невідоме" й згадують фільм про інопланетян "Прибуття". Проте пропагандисти знайшли "виправдання" цим подіям. Вони пояснюють, що чорне кільце, яке могли бачити москвичі, – це лише "дим із труби, що різко вирвався".
Кремлівські росЗМІ пишуть, що жителі Москви "спостерігали такі явища й раніше". Буцімто дим не розвіявся відразу в атмосфері, а набув форми кільця й почав "дрейфувати" містом. Пізніше, як стверджують пропагандисти, "портал" зникне, а ось про "хлопок", який чули місцеві, вирішили не згадувати.
Російські екстрені служби поки не коментують цей інцидент.
Дивне кільце у Москві / Фото Сергія Стерненка
Кільце помітили після "хлопка": дивіться відео
У росіян ростуть панічні настрої
- Росіяни навіть в глибокому тилу починають усвідомлювати, що спокійно їм жити залишилось недовго. Власне, на вулицях Москви на білбордах почали крутити ролики, які розповідають про те, що повинно бути в тривожній валізі.
- З кожним днем окупанти дедалі більше бояться "бавовни" у своїй столиці. Зокрема, Шойгу вже обіцяє "захистити Москву від прильотів ракет".
- З кожним днем риторика Кремля змінюється на панічну. Якщо ще рік назад головні пропагандисти Кремля обговорювали "взяття Києва за три дні", то нині розповідають про "прильоти по Москві".