"Хлопок" і кільце з чорного диму: над Москвою дивне явище

У Москві помітили дивне явище. Місцеві жителі повідомляють, що у небі утворилося чорне кільце, ніби дим різко вирвався із труби.

Російські ЗМІ масово повідомляють про дивне химерне явище, якому передував невідомий "хлопок". Що відбулося в Москві – інформує 24 Канал.

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У небі з'явилося чорне кільце

Інцидент трапився у понеділок, 27 березня, вранці. Жителі Строгіно, одного з районів Москви, зняли на відео дивне чорне кільце у небі, яке помітили у районі ЖК "Супутник". Що відбулося насправді, достеменно невідомо. Проте деякі місцеві говорять, що перед цим чули "хлопок", а потім помітили дим у небі.

У соцмережах росіяни жартома називають кільце "порталом у невідоме" й згадують фільм про інопланетян "Прибуття". Проте пропагандисти знайшли "виправдання" цим подіям. Вони пояснюють, що чорне кільце, яке могли бачити москвичі, – це лише "дим із труби, що різко вирвався".

Кремлівські росЗМІ пишуть, що жителі Москви "спостерігали такі явища й раніше". Буцімто дим не розвіявся відразу в атмосфері, а набув форми кільця й почав "дрейфувати" містом. Пізніше, як стверджують пропагандисти, "портал" зникне, а ось про "хлопок", який чули місцеві, вирішили не згадувати.

Російські екстрені служби поки не коментують цей інцидент.



Дивне кільце у Москві / Фото Сергія Стерненка

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