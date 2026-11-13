Війна дронів змінює характер боїв: Апостол пояснив, як розширюється "кілзона"

Російські війська нарощують використання ударних безпілотників, намагаючись розширити зону ураження та ускладнити логістику Сил оборони України. Водночас українські військові розвивають технології для протидії ворожим дронам.

Про це розповів командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол під час зустрічі з представниками медіа.

Росія розширює застосування ударних безпілотників

За його словами, російська армія постійно вдосконалює безпілотні системи та розширює їхнє застосування на полі бою. Зокрема, противник нарощує використання ударних дронів типу "Молнія" та "Ланцет".

Водночас українські військові шукають способи протидіяти цим загрозам.

Але ми теж протидіємо,

– наголосив Апостол.

Він зазначив, що Сили оборони використовують різні технологічні рішення для боротьби з ударними безпілотниками. Серед них – дрони-перехоплювачі та інші засоби протидії.

Технологічне протистояння між Україною та Росією, за оцінкою командувача, надалі посилюватиметься. Від швидкості адаптації військових до нових загроз дедалі більше залежатимуть безпека логістичних маршрутів і стійкість оборони.

Раніше військові також пояснювали, як збільшення "кілзони" впливає на ситуацію поблизу лінії фронту. Через насиченість території безпілотниками та мінами пересування там стає дедалі небезпечнішим, а логістичні завдання доводиться виконувати за допомогою наземних роботизованих комплексів.