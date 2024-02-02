Кім Чен Ин закликав прискорити "підготовку до війни": з чим це пов'язано

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче прискорити "підготовку до війни". КНДР – одна із тих країн, які створюють загрозу для всього світу.

Кім Чен Ин закликав зміцнити військово – морський флот країни для того, аби "активізувати підготовку до війни". Про це він сказав під час свого візиту на корабельню Нампхо на західному узбережжі країни, однак точної дати цього візиту не повідомляли.

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КНДР буде "протистояти загрозам"

Лідер держави наголосив, що будівництво міцного флоту важливе, щоб протистояти "дедалі більшим зовнішнім загрозам з боку Сполучених Штатів, Південної Кореї та Японії".

У доках Нампхо триває будівництво баржі для запуску балістичних ракет із підводних човнів.

Уже через кілька годин після повідомлень про візит Кіма Північна Корея продовжила випробування своєї зброї та знову запустила ракети в море.

Водночас невідомо, які саме кораблі конструюють у Нампхо.

КНДР готова до війни з Південною Кореєю