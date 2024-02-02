Кім Чен Ин закликав прискорити "підготовку до війни": з чим це пов'язано
Джерело:Yonhap
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче прискорити "підготовку до війни". КНДР – одна із тих країн, які створюють загрозу для всього світу.
Кім Чен Ин закликав зміцнити військово – морський флот країни для того, аби "активізувати підготовку до війни". Про це він сказав під час свого візиту на корабельню Нампхо на західному узбережжі країни, однак точної дати цього візиту не повідомляли.
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КНДР буде "протистояти загрозам"
Лідер держави наголосив, що будівництво міцного флоту важливе, щоб протистояти "дедалі більшим зовнішнім загрозам з боку Сполучених Штатів, Південної Кореї та Японії".
У доках Нампхо триває будівництво баржі для запуску балістичних ракет із підводних човнів.
Уже через кілька годин після повідомлень про візит Кіма Північна Корея продовжила випробування своєї зброї та знову запустила ракети в море.
Водночас невідомо, які саме кораблі конструюють у Нампхо.
КНДР готова до війни з Південною Кореєю
- Північна Корея готова до війни з Південною Кореєю, однак Кім Чен Ин поки не збирається її починати. Як не дивно, але стримує його від "смертоносної акції" Росія. Про це пишуть західні ЗМІ, посилаючись на заяви різних високопосадовців. Зокрема, КНДР не починає війну, адже її економіка вперше за десятиліття набула розквіту.
- Про готовність до війни Кім Чен Ин також заявив у новорічному зверненні, а вже 16 січня північнокорейські ЗМІ заявили, що уряд відмовився від давньої мети мирного воз'єднання з Південною Кореєю. Все це у комплексі привернуло увагу офіційних осіб США. Вони припускають, що така поведінка Кім Чен Ина пов'язана з партнерством з Росією та Владіміром Путіним.
- У США стверджують, що КНДР може розпочати військові дії у Західному або Жовтому морі, де є південнокорейські острови. Окрім того, у ЗМІ зазначають, що наразі ситуація "найбільш небезпечна від 1950 року", коли почалася Корейська війна.