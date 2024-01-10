Знищимо без вагань, – Кім Чен Ин пригрозив "попелом" Південній Кореї

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність стерти в попіл Південну Корею у разі загрози. Він відвідав військові заводи, де закликав до модернізації та збільшення виробництва озброєння.

Під час візиту на військові заводи Кім Чен Ин пригрозив "попелом" Південній Кореї, якщо та спробує використати силу проти КНДР. Центральне телеграфне агентство Кореї передає, що Північна Корея готова мобілізувати весь свій арсенал для повного знищення сусіда.

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КНДР посилює агресивну риторику

Кім Чен Ин під час показових візитів на збройні підприємства заявив, що Пхеньян не уникатиме війни та буде розширювати свій військовий арсенал. Він наголосив на важливості модернізації виробництва у своїй країні та збільшення кількості зброї.

Якщо Сеул застосує силу проти Північної Кореї, ми без вагань знищимо його, мобілізувавши всі наявні у нас засоби та сили,

– сказав голова КНДР.

За словами Кім Чен Ина, Північна Корея має волю та спроможність "захистити свій суверенітет і безпеку". Він підкреслив, що країна продовжуватиме зміцнювати свої "оборонні можливості".

Відповідні заяви Кім Чен Ин озвучив на тлі звинувачень КНДР з боку Білого дому в поставках озброєння Росії. Пхеньян наривається на чергові санкції з боку Заходу, оскільки порушує наявні обмеження. США та майже 50 країн засудили дії Північної Кореї , які можуть сприяти військовим зусиллям Кремля проти України.

Вочевидь, риторика Кім Чен Ина свідчить про часткову зміну політики КНДР. Пхеньян висловлює щодо Сеула все жорсткішу позицію, що є тривожною тенденцією. Про ніяке "потепління взаємин" між країнами за таких обставин не може йтися.