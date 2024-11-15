Кім Чен Ин наказав масово виробляти дрони-камікадзе: КНДР провела випробування

Північна Корея провела випробування дронів-камікадзе. Кім Чен Ин наказав збільшити масове виробництво безпілотників на тлі масштабної співпраці між Пхеньяном та Москвою.

Диктатор запевняє про збільшення конкуренції у світі на тлі багатьох конфліктів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво БпЛА

На початку 2024 року Кім Чен Ин керував випробуванням дронів-смертників на тлі швидкого розвитку військового співробітництва з Росією, що змусило задуматись над тим, чи не отримував Пхеньян підтримку від партнерів-терористів.

Кім Чен Ин наголосив на необхідності якомога швидше побудувати систему серійного виробництва і перейти до повномасштабного масового виробництва,

– заявили в Корейському центральному інформаційному агентстві.

За словами диктатора, конкуренція за використання безплотних літальних апаратів у військових цілях прискорюється в усьому світі й військове керівництво Північної Кореї визнає їхній успіх у конфліктах різного масштабу.

"Такі об'єктивні зміни вимагають термінового оновлення багатьох частин військової теорії, практики та освіти", – вважає він. Цікаво, що під час випробувань дрони годинами літали над ключовими районами – Пхеньяном, Сеулом, і над безпольотною зоною, що оточує офіс президента КНДР.

До речі, нещодавно у мережі з'явилися кадри перевезення залізничним транспортом як мінімум однієї самохідної артустановки типу M-1989 Koksan виробництва КНДР, яке радше за все вже відбувається на російській території.